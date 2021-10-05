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Почти 10 тысяч за сутки. В Украине резко выросло количество новых случаев COVID-19

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
5 октября, 08:11
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Количество смертей от коронавируса за все время эпидемии достигло 57 тысяч, вчера скончались 317 украинцев
Коронавирус атакует Украину
Коронавирус атакует Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине за последние сутки, 4 октября, зафиксировали 9 846 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это практически вдвое больше, чем сутками ранее.

Об этом сообщает Минздрав.

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Всего инфекцию подтвердили у 2 469 856 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 317 жителей Украины (всего – 57 206). Вылечить удалось 2 268 752 инфицированных (4229 – за последние сутки).

Коронавирус в Украине. Источник: Минздрав

Где больше всего новых пациентов:

  • Днепропетровская область – 992 новых случая;
  • Харьковская – 940;
  • Одесская – 809;
  • Запорожская – 667;
  • Донецкая – 662.

Карантин в Украине

Пока все области находятся в желтой зоне карантина, однако пять областей и Киев могут перейти в оранжевую зону. Показатели там выше нормы.

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Ситуация в областях:

  • Запорожская – превышены уровень госпитализаций и динамика уровня госпитализаций;
  • Ровенская – превышена динамика уровня госпитализаций;
  • Сумская – превышен коэффициент обнаружения случаев ковида;
  • Харьковская – превышены коэффициент обнаружения случаев ковида, уровень госпитализаций и занятость коек с кислородом;
  • Черновицкая – превышены уровень госпитализаций и занятость коек с кислородом.

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