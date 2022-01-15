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Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили снова более 10 тысяч больных

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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15 января, 08:42
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Больше всего новых случаев медики зафиксировали во Львовской и Ивано-Франковской областях
В стране с каждым днем растет количество заболевших / Коллаж "Сегодня"
В стране с каждым днем растет количество заболевших / Коллаж "Сегодня"

За сутки 14 января в Украине зафиксировали 10 569 новых подтвержденных случаев COVID-19. Среди заболевших 727 детей и 229 медработников.

Об этом сообщает Минздрав.

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Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 1 682 человека;
  • летальных исходов – 127;
  • выздоровело – 6 172 человека.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 1 178;
  • Винницкая область – 414;
  • Волынская область – 126;
  • Днепропетровская область – 338;
  • Донецкая область – 288;
  • Житомирская область – 324;
  • Закарпатская область – 215;
  • Запорожская область – 173;
  • Ивано-Франковская область – 1 167;
  • Киевская область – 431;
  • Кировоградская область – 80;
  • Луганская область – 89;
  • Львовская область – 1 178;
  • Николаевская область – 173;
  • Одесская область – 471;
  • Полтавская область – 343;
  • Ровенская область – 347;
  • Сумская область – 562;
  • Тернопольская область – 453;
  • Харьковская область – 761;
  • Херсонская область – 143;
  • Хмельницкая область – 402;
  • Черкасская область – 218;
  • Черновицкая область – 446;
  • Черниговская область – 249.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

В Украине может быть новый локдаун?

В стране готовятся к очередной волне коронавируса из-за нового штамма "Омикрон". Высокий уровень заболеваемости будет наблюдаться в течение нескольких месяцев.

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По прогнозам Минздрава, очередная вспышка заболеваемости ожидается с конца января. Пик придется на февраль с постепенным убыванием вплоть до апреля.

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