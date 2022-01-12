Коронавирус в Украине. За сутки подтвердили еще более 7 тысяч новых больных

В Украине снова фиксируют увеличение больных коронавирусом. / Фото: Коллаж: Сегодня
За прошедшие сутки, 11 января, в Украине зафиксировано 7 117 новых подтвержденных случаев коронавируса.
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За прошедшие сутки, 11 января, в Украине зафиксировано 7 117 новых подтвержденных случаев коронавируса.
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