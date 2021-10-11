Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Смерть нардепа Полякова 👊 Нападение в "Укрэксимбанке" 🚨 Задержание Саакашвили 🍿 Дело Труханова
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Коронавирус в Украине. За сутки подтвердили почти 9 тысяч случаев

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
11 октября, 08:22
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В Украине с начала эпидемии коронавирусом заразились более 2,5 млн человек – 58 тысяч скончались от болезни
В стране растет количество летальных случаев от COVID-19
В стране растет количество летальных случаев от COVID-19 / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине за последние сутки выявили 8832 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это на 2512 меньше, чем сутками ранее.

Об этом сообщает Минздрав.

Реклама

Всего инфекцию подтвердили у 2 550 089 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 207 жителей Украины (всего – 58 700). Вылечить удалось 2 292 480 инфицированных (2 053 – за последние сутки).

Читайте также:

Статистика МОЗ
Статистика МОЗ / Фото: Минздрав

Реклама

Карантин в Украине

По состоянию на 10 октября все области находятся в желтой зоне карантина, однако показатели большинства регионов уже соответствуют оранжевой зоне.

Какие области могут стать "оранжевыми":

  • Волынская;
  • Днепропетровская;
  • Донецкая;
  • Житомирская;
  • Запорожская;
  • Луганская;
  • Львовская;
  • Одесская;
  • Полтавская;
  • Сумская;
  • Тернопольская;
  • Харьковская;
  • Херсонская;
  • Хмельницкая;
  • Черновицкая;
  • Черниговская.

Из-за роста заболеваемости во Львове местные власти решили ужесточить карантин с 18 октября. Какие правила введут:

Реклама
  • все школы перейдут на "дистанционку";
  • плановые операции отменят;
  • ограничат развлекательные массовые мероприятия.

А в Мелитополе и Запорожской области в общественный транспорт будут пускать только привитых от коронавируса пассажиров.Проверять сертификаты будут полицейские и работники Госпродпотребслужбы.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
В тренде
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Выбери профессию мечты
Осталось до начала уникального урока
Звезды-учителя дадут онлайн урок для школьников
Узнать больше
Дневник независимости 🇺🇦

11 октября 1991. На втором энергоблоке Чернобыльской АЭС случилась масштабная авария и пожар - на ЧАЭС вышла из строя турбина

Погрузиться в тот день
Короновирус за неделю

81 247

заболело за неделю в Украине

+26%

Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.35

Российский рубль (₽)

0.3662

Евро (€)

30.48

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Реальная мистика 🎃

Дом плачущей вдовы в Киеве. Одна из резиденций президента скрывает много тайн...

Мир неизведанного
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять