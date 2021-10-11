Коронавирус в Украине. За сутки подтвердили почти 9 тысяч случаев

В Украине за последние сутки выявили 8832 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это на 2512 меньше, чем сутками ранее.
Об этом сообщает Минздрав.
Всего инфекцию подтвердили у 2 550 089 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 207 жителей Украины (всего – 58 700). Вылечить удалось 2 292 480 инфицированных (2 053 – за последние сутки).
Далее по теме
Самый сильный человек России умер от коронавируса
Карантин в Украине
По состоянию на 10 октября все области находятся в желтой зоне карантина, однако показатели большинства регионов уже соответствуют оранжевой зоне.
Какие области могут стать "оранжевыми":
- Волынская;
- Днепропетровская;
- Донецкая;
- Житомирская;
- Запорожская;
- Луганская;
- Львовская;
- Одесская;
- Полтавская;
- Сумская;
- Тернопольская;
- Харьковская;
- Херсонская;
- Хмельницкая;
- Черновицкая;
- Черниговская.
Из-за роста заболеваемости во Львове местные власти решили ужесточить карантин с 18 октября. Какие правила введут:
- все школы перейдут на "дистанционку";
- плановые операции отменят;
- ограничат развлекательные массовые мероприятия.
А в Мелитополе и Запорожской области в общественный транспорт будут пускать только привитых от коронавируса пассажиров.Проверять сертификаты будут полицейские и работники Госпродпотребслужбы.