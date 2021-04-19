Эпидемия идет на спад? В Украине резко уменьшилось количество новых случаев COVID-19

За последние сутки, 18 апреля, количество заболевших COVID-19 в Украине увеличилось на 6 506. Это на 8478 случаев меньше, чем за предыдущие сутки.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
Всего болезнь подтвердили у 1 953 016 украинцев.
За прошедшие сутки от коронавируса умерли 214 человек. За все время эпидемии ковид унес жизни 40 000 украинцев, а вылечить удалось 1 487 677 инфицированных. Из них 5 598 выздоровели за последние сутки.
Напомним, в Украине реанимации переполнены в 113 городах. Места для больных COVID-19 заканчиваются. Уже у сотни больниц забиты реанимации, а добавлять койки больше нельзя – Украина достигла предела.
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