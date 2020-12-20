Коронавирус в Украине: количество заболевших за сутки резко снизилось

В Украине за последние сутки зафиксировали 8 325 новых случая заражения COVID-19. Это почти на 3,5 меньше, чем вчера.

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Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За прошлые сутки в стране:

госпитализировали – 3 037 человек;

скончались – 116 человек;

выздоровели – 6 626 человек;

сделали тестирований – 39 941.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев заражения в Одесской области – 814, в Киеве – 756, Запорожской – 675, Киевской – 592, Харьковской – 520.

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Всего за время пандемии инфекцию выявили у 964 448 украинцев, выздоровели – 581 162. Коронавирус унес жизни 16 585 человек.

Как мы сообщали, президент Владимир Зеленский в интервью The New York Times заявил, что на первом месте при выборе вакцины для Украины – ее безопасность, поэтому нет оснований для закупки российской "Спутник V".

В то же время он отметил, что США и Великобритания могли бы очень сильно повлиять на то, чтобы Украина была в приоритете стран Европы, которые получают вакцину первыми. Поскольку Россия ведет мощную информационную войну, продвигая свою вакцину.

За прошлую неделю число заболевших COVID-19 в мире превысило 4,3 млн. Это самый высокий показатель с начала пандемии.

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По данным Bloomberg, прививки от COVID-19 уже получили более чем 1,1 млн человек в четырех странах, что положило начало самой масштабной кампании вакцинации в истории.

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