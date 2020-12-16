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Коронавирус в Украине: за сутки выявили более 10 тысяч случаев

16 декабря, 08:13

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

За сутки выздоровело больше людей, чем заболело

В Украине за последние сутки выявили 10 622 новых случая инфицирования коронавирусом.

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Об этом сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 919 704 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 264 украинца (всего – 15 744). Вылечить удалось 535 417 инфицированных (12 549 – за последние сутки).

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Ранее мы сообщали, что за прошедшую неделю число заболевших COVID-19 в мире превысило 4,3 млн. Это самый высокий показатель с начала пандемии. Предыдущий рекорд был зафиксирован в ноябре.

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Также напомним, на прошлой неделе Министерство здравоохранения обновило стандарты медицинской помощи при коронавирусной болезни COVID-19 в части подходов к тестированию. Теперь предварительное скрининговое обследование с использованием быстрых тестов будут делать в том числе тем, кто был в тесном контакте с лицом с подтвержденным заболеванием COVID-19.

Кроме того, в рамках исследований эффективности вакцин от коронавируса ВОЗ может провести эксперимент с заражением здоровых людей этой инфекцией.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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