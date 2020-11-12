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Коронавирус. В Украине за сутки выявили более 11 тысяч новых случаев

12 ноября, 08:15

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

COVID-19 не отступает

В Украине за последние сутки выявили 11057 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это наибольший суточный прирост заразившихся с начала эпидемии.

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Об этом сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 500 865 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 198 украинцев (всего – 9145). Вылечить удалось 227 694 инфицированных (6235 – за последние сутки).

Ранее мы сообщали, что министр здравоохранения Максим Степанов дал угрожающий прогноз по коронавирусу в Украине. Речь о приостановке роста числа заразившихся даже не идет, говорит глава Минздрава.

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Также напомним, Максим Степанов заявил, что в Украине решили ввести общенациональный карантин вместо адаптивного из-за того, что во всех областях страны отмечается рост количества больных COVID-19. Поэтому на всей территории страны будут действовать одинаковые ограничения.

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Кроме того, Украина вошла в список стран, которые получат вакцину от COVID-19 по специальной цене. На закупку препарата в бюджете заложен миллиард гривен.

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