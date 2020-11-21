Коронавирус. В Украине за сутки выявили более 14 тысяч новых случаев

В Украине за последние сутки выявили 14 580 новых случаев инфицирования коронавирусом.

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Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 612 665 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 215 украинцев (всего – 10 813). Вылечить удалось 282 313 инфицированных (7989 – за последние сутки).

Ранее мы писали, что пациенты с коронавирусом, у которых наблюдается даже небольшое снижение уровня кислорода, подвергаются повышенному риску смерти от вируса.

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Также мы писали, что в Украине вступили в силу поправки к постановлению Кабмина о карантине выходного дня, которые предоставляют пожилым людям приоритет в обслуживании в местах торговли.

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Кроме того, эксперты Киевской школы экономики озвучили "черный сценарий", при котором 33 тысячи украинцев могут умереть от COVID.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

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