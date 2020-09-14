Коронавирус в Украине: за сутки выявили более 2400 новых случаев

В Украине за последние сутки выявили 2 462 новых случая инфицирования COVID-19.

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Как говорят данные карты мониторинга СНБО, с начала эпидемии инфекцию диагностировали у 156 797 человек. За прошедшие сутки от коронавируса скончались 33 украинца (всего – 3 211). Вылечить от COVID-19 удалось 69 543 инфицированных (650 – за последние сутки).

С учетом всех выздоровевших и умерших за все время эпидемии в Украине сейчас COVID-19 болеют 84 043 человека. За сутки это число увеличилось на 1 779.

"Больше всего новых случаев COVID-19 за последние сутки зафиксировано: в Тернопольской области – 352 (в том числе в городе Тернополь – 158), в Харьковской области – 269 (Харьков – 208), в Одесской области – 205, в городе Киеве – 168 , во Львовской области – 143 (Львов – 83 случая)", – уточнил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге 14 сентября.

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Ранее мы сообщали, что ВОЗ сообщила о рекордном количестве заражений COVID-19 за сутки. Новые данные превышают предыдущий антирекорд на тысячу случаев.

Также напомним, в Украине с 15 сентября значительно возрастет число тестов на COVID-19. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко уверен, что если Украина будут придерживаться противоэпидемических норм, то сможет продержатся еще полгода, когда появятся иммунобиологические препараты.

Кроме того, ученые зафиксировали первый официальный случай повторного заражения COVID-19.

О том, как изменился бизнес на карантине, смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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