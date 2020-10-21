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Коронавирус. В Украине за сутки выявили более 6700 новых случаев

21 октября, 08:42

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

COVID-19 продолжает распространяться по стране

В Украине за последние сутки выявили 6719 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это наибольший суточный прирост зараженных с начала эпидемии.

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По данным карты мониторинга СНБО, всего инфекцию подтвердили у 315 826 человек. За прошедшие сутки от коронавируса скончался 141 украинец – это самое большое число смертей за сутки с начала эпидемии (всего – 5927). Вылечить от COVID-19 удалось 132 219 инфицированных (2686 – за последние сутки).

За вычетом всех выздоровевших и умерших за все время эпидемии в Украине сейчас болеют COVID-19 177 680 человек (+3892 за сутки).

Ранее мы сообщали, что врач-анестезиолог высшей категории и эксперт Министерства здравоохранения Сергей Дубров заявил, что украинская вакцина от COVID-19 может не появиться в ближайшие два года.

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Также напомним, министр здравоохранения Максим Степанов описал четыре этапа развития эпидемии. Украина только на первом.

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Кроме того, в Украине расширилась "красная зона". Самые жесткие ограничения вводят уже в 7 областных центрах.

Австралийский ученый создал музыку из генома коронавируса SARS-CoV-2, представив генетический код в виде музыкальных нот:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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