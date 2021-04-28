Коронавирус в Украине. За сутки выявили более 9 тысяч новых случаев

Коронавирус продолжает распространяться по стране, однако количество выздоровевших за сутки увеличилось – данные Минздрава

В Украине за последние сутки выявили 9590 новых случаев инфицирования коронавирусом.

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Об этом сообщили на сайте СНБО.

Всего инфекцию подтвердили у 2 047 838 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончался 441 украинец (всего – 43 391). Вылечить удалось 1 616 891 инфицированного (20 062 – за последние сутки).

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Напомним, в мае Украина рассчитывает получить почти 1 млн доз американской вакцины от коронавируса Pfizer в рамках COVAX и по контракту. С 28 апреля в Украине будут работать 2127 пунктов вакцинации против COVID-19. Все они будут оборудованы в соответствии с требованиями инфекционного контроля.

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