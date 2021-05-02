Коронавирус в Украине. За сутки выявили более 5 тысяч новых случаев

Ситуация с коронавирусом улучшается, за последние сутки выздоровело больше людей, чем заболело – свежие данные

В Украине за последние сутки выявили 5094 новых случая инфицирования коронавирусом. Это на 3455 случаев меньше, чем за предыдущие сутки.

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Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 2 083 180 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 160 украинцев (всего – 44 596). Вылечить удалось 1 676 265 инфицированных (5784 – за последние сутки).

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Напомним, в Киеве улучшилась ситуация с коронавирусом, поэтому с 1 мая в столице смягчают карантинные ограничения. Работу возобновляет весь общественный транспорт, а также кафе и рестораны.

Кроме того, Украина может оказаться на первом месте по смертям от COVID-19 в Европе. Стране еще далеко до уровня, с которого началась вторая волна, и есть риск, что повторный всплеск может произойти в конце мая.

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