Коронавирус в Украине. За сутки выявили более трех тысяч новых случаев

Ситуация с коронавирусом улучшается, за последние сутки выздоровело больше людей, чем заболело – свежие данные

В Украине за последние сутки выявили 3395 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это на 787 случаев больше, чем за предыдущие сутки.

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Об этом сообщает Минздрав.

Всего инфекцию подтвердили у 2 189 858 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 208 украинцев (всего – 49 893). Вылечить удалось 1 990 051 инфицированного (14 987 – за последние сутки).

Инфографика Минздрава. Фото: facebook.com/moz.ukr В тренде Нужны деньги на операцию: телефонные аферисты придумали новую схему "заработка"

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Ранее мы сообщали, что Украина запускает COVID-паспорта. СOVID-сертификаты будут давать украинцам определенные бонусы – в первую очередь возможность путешествовать и работать в других странах.

Также напомним, в Украине разрабатывают вакцину от коронавируса. Преимущество потенциального украинского препарата в том, что он не содержит генетического материала возбудителя.

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