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Коронавирус в Украине. За сутки выявили более трех тысяч новых случаев

27 мая, 08:18

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Ситуация с коронавирусом улучшается, за последние сутки выздоровело больше людей, чем заболело – свежие данные

В Украине за последние сутки выявили 3509 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это на 114 случаев меньше, чем за предыдущие сутки.

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Об этом сообщает Минздрав.

Всего инфекцию подтвердили у 2 193 367 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 183 украинца (всего – 50 067). Вылечить удалось 2 006 918 инфицированных (16 867 – за последние сутки).

Инфографика Минздрава. Фото: facebook.com/moz.ukr

Инфографика Минздрава. Фото: facebook.com/moz.ukr

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Ранее мы сообщали, что Украина запускает COVID-паспорта. СOVID-сертификаты будут давать украинцам определенные бонусы – в первую очередь возможность путешествовать и работать в других странах.

Также напомним, во Львове вакцинировать украинцев планируют прямо на стадионе. Председатель Львовской ОГА считает, что открытие специального центра позволит делать прививки от COVID-19 как можно большему количеству взрослого населения.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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