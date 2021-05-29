Коронавирус в Украине. За сутки выявили более трех тысяч новых случаев

Ситуация с коронавирусом улучшается, за последние сутки выздоровело больше людей, чем заболело – свежие данные

В Украине за последние сутки выявили 3096 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это на 210 случаев меньше, чем за предыдущие сутки.

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Об этом сообщает СНБО.

Всего инфекцию подтвердили у 2 199 769 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 156 украинцев (всего – 50 388). Вылечить удалось 2 030 415 инфицированных ( 10 199 – за последние сутки).

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Ранее мы сообщали, что Украина запускает COVID-паспорта. СOVID-сертификаты будут давать украинцам определенные бонусы – в первую очередь возможность путешествовать и работать в других странах.

Также напомним, во Львове вакцинировать украинцев планируют прямо на стадионе. Председатель Львовской ОГА считает, что открытие специального центра позволит делать прививки от COVID-19 как можно большему количеству взрослого населения.

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