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Коронавирус в Украине. За сутки выявили менее двух тысяч новых случаев

5 июня, 08:13

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Ситуация с коронавирусом улучшается, за последние сутки выздоровело больше людей, чем заболело – свежие данные

В Украине за последние сутки выявили 1897 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это на 369 случаев меньше, чем за предыдущие сутки.

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Об этом сообщает Минздрав.

Всего инфекцию подтвердили у 2 213 580 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 86 украинцев (всего –51 140). Вылечить удалось 2 088 712 инфицированных (8330 – за последние сутки).

Инфографика Минздрава. Фото: facebook.com/moz.ukr

Инфографика Минздрава. Фото: facebook.com/moz.ukr

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Ранее мы сообщали, что на прошлых выходных во Львове, Киеве и Одессе начали работать центры вакцинации для украинцев, которые записались в очередь в приложении "Дія".

Также напомним, можно ли вакцинироваться тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Также смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на течение коронавируса:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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