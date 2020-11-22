Коронавирус в Украине. За сутки выявили больше 12 тысяч новых больных

В Украине уже больше 600 тысяч заразившихся коронавирусом с начала эпидемии

В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 12 079 новых больных COVID-19. Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

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Теперь в Украине всего с начала эпидемии зафиксировано 624 744 заразившихся коронавирусом.

За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 138 украинцев (10 951 с начала эпидемии). Есть и хорошие новости – за субботу выздоровели 4604 человека, и общее количество тех, кто поборол вирус, составляет 286 917 человек. В больницу были госпитализированы 1134 человека.

За сутки было проведено 34 397 тестирований: методом ПЦР – 27 998, методом ИФА – 6399.

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Напомним, вчера, по состоянию на утро 21 ноября, в Украине подтвердили 14 580 новых случаев заражения коронавирусом (612 665 с начала эпидемии). За субботу умерли 215 украинцев (10 813 с начала эпидемии), а выздоровели 7989 человек (282 313 с начала эпидемии).

Тем временем в Украине с 21 ноября снова карантин выходного дня. В субботу и воскресенье закрылось практически все, кроме объектов критической инфраструктуры, продуктовых магазинов, аптек, почты и общественного транспорта. Украинцы как обычно "в штыки" восприняли ограничения правительства и, конечно же, не обошлось без нарушений. Смотрите фото и видео, как в Киеве полиция штрафовала нарушителей.

В то же время в Украине снова заговорили о полном локдауне. Премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил, что вариант с жестким карантином разрабатывается, но даты его введения пока нет. По его словам – это план "Б" на случай, если не сработает карантин выходного дня. В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, при каком количестве больных в сутки введут локдаун.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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