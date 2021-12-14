Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🐃 Хамство Гогилашвили 🔥 Победа Ломаченко! 💡 Запрет пакетов 🎄 Готовимся к Новому году
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Коронавирус в Украине. За сутки заболевание подтвердили еще у более 7 тысяч человек

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
14 декабря, 08:12
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Среди новых зараженных почти 600 детей
В Украине фиксируют рост заболевания COVID-19.
В Украине фиксируют рост заболевания COVID-19. / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 14 декабря, в Украине зафиксировано 7283 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19. Среди них детей – 566, медработников – 134.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Реклама

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 1123 человека;
  • летальных исходов – 387;
  • выздоровело – 27 130 человек.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев – 1066;
  • Винницкая область – 100;
  • Волынская область – 365;
  • Днепропетровская область – 299;
  • Донецкая область – 541;
  • Житомирская область – 37;
  • Закарпатская область – 273;
  • Запорожская область – 405;
  • Ивано-Франковская область – 164;
  • Киевская область – 374;
  • Кировоградская область – 153;
  • Луганская область – 144;
  • Львовская область – 169;
  • Николаевская область – 309;
  • Одесская область – 404;
  • Полтавская область – 751;
  • Ровенская область – 246;
  • Сумская область – 144;
  • Тернопольская область – 85;
  • Харьковская область – 177;
  • Херсонская область – 21;
  • Хмельницкая область – 234;
  • Черкасская область – 602;
  • Черновицкая область – 90;
  • Черниговская область – 130.

Раньше мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Перспективы карантина
Реклама
ТОП публикаций
Игорь Серов

Игорь Серов

Ведущий редактор Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Фото дня

Смотрите! Серфингисты катаются на морских волнах в Одессе

Подробнее
Реальная мистика 🎃

Куда поехать, чтобы встретить призраков? Мы собрали ТОП-5 самых мистических домов в Украине!

Узнать все тайны
Опрос
Короновирус за неделю

59 838

заболело за неделю в Украине

-17%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.88

Российский рубль (₽)

0.3661

Евро (€)

30.33

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять