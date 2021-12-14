Коронавирус в Украине. За сутки заболевание подтвердили еще у более 7 тысяч человек

Среди новых зараженных почти 600 детей

В Украине фиксируют рост заболевания COVID-19. / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 14 декабря, в Украине зафиксировано 7283 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19. Среди них детей – 566, медработников – 134.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1123 человека;

летальных исходов – 387;

выздоровело – 27 130 человек.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 1066;

Винницкая область – 100;

Волынская область – 365;

Днепропетровская область – 299;

Донецкая область – 541;

Житомирская область – 37;

Закарпатская область – 273;

Запорожская область – 405;

Ивано-Франковская область – 164;

Киевская область – 374;

Кировоградская область – 153;

Луганская область – 144;

Львовская область – 169;

Николаевская область – 309;

Одесская область – 404;

Полтавская область – 751;

Ровенская область – 246;

Сумская область – 144;

Тернопольская область – 85;

Харьковская область – 177;

Херсонская область – 21;

Хмельницкая область – 234;

Черкасская область – 602;

Черновицкая область – 90;

Черниговская область – 130.

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