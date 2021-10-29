Коронавирус в Украине. За сутки зафиксировали более 26 тысяч новых случаев

В Украине растет количество заболевших COVID-19 – в Минздраве опубликовали последние данные

Страна приближается к пику коронавируса / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошлые сутки, 28 октября, в Украине зафиксировали 26 870 новых случаев COVID-19. Это на 799 случаев больше, чем сутками ранее.

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

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Всего инфекцию подтвердили у 2 878 674 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 648 жителей Украины (всего – 66 852). Вылечить удалось 2 421 495 инфицированных (9 784 – за последние сутки).

Статистика по заболеваемости и вакцинированию / Фото: Минздрав

Когда в Украине будет пик COVID-19?

Пик заболеваемости COVID-19 прогнозируют на конец октября – середину ноября. За неделю количество летальных случаев от коронавируса в Украине увеличилось на 22%, а число новых случаев заболевания выросло на 11%.

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На сегодняшний день занятость COVID-коек составляет 57%. Не исключено, что в ближайшее время красных зон станет больше.

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