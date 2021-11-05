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Коронавирус в Украине. За сутки зафиксировали более 26 тысяч новых случаев

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
5 ноября, 08:18
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В Украине растет количество заболевших COVID-19 – в Минздраве опубликовали последние данные
Страна приближается к пику коронавируса
Страна приближается к пику коронавируса / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошлые сутки, 4 ноября, в Украине зафиксировали 26 488 новых случаев COVID-19. А за предыдущую неделю зафиксировали более 150 тысяч новых случаев коронавируса.

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

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Всего инфекцию подтвердили у 3 032 951 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 696 жителей Украины (всего – 70 842). Вылечить удалось 2 492 419 инфицированных (13 281 – за последние сутки).

Данные по заболеваемости
Данные по заболеваемости / Фото: Минздрав

Когда в Украине будет пик COVID-19?

Пик заболеваемости COVID-19 прогнозируют на конец октября – середину ноября. За неделю количество летальных случаев от коронавируса в Украине увеличилось на 22%, а число новых случаев заболевания выросло на 11%.

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На сегодняшний день занятость COVID-коек составляет 57%. Не исключено, что в ближайшее время красных зон станет больше.

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