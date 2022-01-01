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Коронавирус в Украине. За сутки зафиксировали более 5 тыс. больных и около 200 смертей

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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1 января, 08:14
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За все время эпидемии в Украине заболели – 3 672 675 человек, летальных исходов – 96 089
Ситуация с коронавирусом стабилизируется
Ситуация с коронавирусом стабилизируется / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 31 декабря в Украине зафиксировали 5 026 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей – 262, медработников – 74).

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

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За прошлые сутки госпитализированы 1 554 человек, зафиксировано 190 летальных исходов, а выздоровели 6 073 человека.

За все время эпидемии в стране проведено 16 809 292 ПЦР-тестирований.

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Количество зараженных в регионах за сутки

  • г. Киев – 976;
  • Винницкая область – 159;
  • Волынская область – 58;
  • Днепропетровская область – 119;
  • Донецкая область – 184;
  • Житомирская область – 176;
  • Закарпатская область – 163;
  • Запорожская область – 142;
  • Ивано-Франковская область – 190;
  • Киевская область – 315;
  • Кировоградская область – 61;
  • Луганская область – 41;
  • Львовская область – 443;
  • Николаевская область – 120;
  • Одесская область – 240;
  • Полтавская область – 256;
  • Ровенская область – 83;
  • Сумская область – 139;
  • Тернопольская область – 132;
  • Харьковская область – 180;
  • Херсонская область – 37;
  • Хмельницкая область – 262;
  • Черкасская область – 181;
  • Черновицкая область – 100;
  • Черниговская область – 269.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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