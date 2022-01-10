Коронавирус в Украине. За сутки зафиксировали еще почти 2 тысячи новых больных

Больше всего новых случаев подтвердили в городе Киев

Преодолели болезнь более 3,5 тысячи человек. / Фото: Коллаж: Сегодня

​За прошедшие сутки 9 января в Украине зафиксировано 1 969 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Среди них детей – 94, медработников – 41.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 1064 человека;

летальных исходов – 86;

выздоровело – 3 517 человек.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 398;

Винницкая область – 74;

Волынская область – 48;

Днепропетровская область – 49;

Донецкая область – 8;

Житомирская область – 43;

Закарпатская область – 61;

Запорожская область – 19;

Ивано-Франковская область – 77;

Киевская область – 135;

Кировоградская область – 50;

Луганская область – 13;

Львовская область – 130;

Николаевская область – 36;

Одесская область – 113;

Полтавская область – 109;

Ровенская область – 31;

Сумская область – 102;

Тернопольская область – 60;

Харьковская область – 192;

Херсонская область – 12;

Хмельницкая область – 14;

Черкасская область – 83;

Черновицкая область – 87;

Черниговская область – 25.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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