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За сутки в Украине зафиксировали почти 9 тыс. новых случаев коронавируса

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
17 декабря, 08:22
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За все время пандемии в Украине заболело – 3 597 046 человек, а выздоровели – 3 306 465 человек
В Украине обнаружили новые случаи заражения коронавирусом
В Украине обнаружили новые случаи заражения коронавирусом / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 16 декабря в Украине зафиксировано 8 899 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей – 779, медработников – 98).

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

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Также за прошлые сутки госпитализировали 2 028 человек, а летальных случаев – 328. Кроме того, за сутки выздоровели 21 650 человек.

Количество зараженных в регионах за сутки:

  • г. Киев – 1385;
  • Винницкая область – 334;
  • Волынская область – 412;
  • Днепропетровская область – 355;
  • Донецкая область – 564;
  • Житомирская область – 218;
  • Закарпатская область – 287;
  • Запорожская область – 559;
  • Ивано-Франковская область – 193;
  • Киевская область – 392;
  • Кировоградская область – 130;
  • Луганская область – 93;
  • Львовская область – 401;
  • Николаевская область – 332;
  • Одесская область – 556;
  • Полтавская область – 527;
  • Ровенская область – 264;
  • Сумская область – 239;
  • Тернопольская область – 198;
  • Харьковская область – 294;
  • Херсонская область – 80;
  • Хмельницкая область – 367;
  • Черкасская область – 318;
  • Черновицкая область – 151;
  • Черниговская область – 250.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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