За сутки в Украине зафиксировали почти 9 тыс. новых случаев коронавируса

За сутки 16 декабря в Украине зафиксировано 8 899 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей – 779, медработников – 98).
Об этом пишет пресс-служба Минздрава.
Также за прошлые сутки госпитализировали 2 028 человек, а летальных случаев – 328. Кроме того, за сутки выздоровели 21 650 человек.
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Количество зараженных в регионах за сутки:
- г. Киев – 1385;
- Винницкая область – 334;
- Волынская область – 412;
- Днепропетровская область – 355;
- Донецкая область – 564;
- Житомирская область – 218;
- Закарпатская область – 287;
- Запорожская область – 559;
- Ивано-Франковская область – 193;
- Киевская область – 392;
- Кировоградская область – 130;
- Луганская область – 93;
- Львовская область – 401;
- Николаевская область – 332;
- Одесская область – 556;
- Полтавская область – 527;
- Ровенская область – 264;
- Сумская область – 239;
- Тернопольская область – 198;
- Харьковская область – 294;
- Херсонская область – 80;
- Хмельницкая область – 367;
- Черкасская область – 318;
- Черновицкая область – 151;
- Черниговская область – 250.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
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