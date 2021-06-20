Коронавирус в Украине. За сутки заразились 479 человек

В Минздраве опубликовали новые данные по коронавирусу за последние сутки – умерли почти 24 человека

Девушка в медицинской маске и перчатках. Фото: Известия

За прошлые сутки, 19 июня, в Украине зафиксировано 479 новых случаев заболевания COVID-19. Среди них – 15 детей и 6 медработников. Это на 373 случая меньше, чем вчера.

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Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Всего за время эпидемии в Украине обнаружили 2 млн 229 тыс. 523 случая коронавируса. Из всех заболевших вылечились 2 млн 151 тыс. 463 человека. Летальных исходов было 52 тыс. 16 человек. В стране провели 10 млн 670 тыс. 72 ПЦР-теста.

Данные от МОЗ

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 544;

летальных случаев – 24;

выздоровели – 755.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано:

в Киеве – 91;

Херсонской области – 39;

Харьковской области – 32;

Николаевской области – 32;

Киевской области – 32.

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Напомним, в Украине больше ни одна область не входит в красную, оранжевую или желтую зоны. Страна перешла на минимальные карантинные ограничения, которые ввело правительство.

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