Коронавирус в Украине. За сутки заразились 479 человек

Девушка в медицинской маске и перчатках. Фото: Известия
За прошлые сутки, 19 июня, в Украине зафиксировано 479 новых случаев заболевания COVID-19. Среди них – 15 детей и 6 медработников. Это на 373 случая меньше, чем вчера.
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.
Всего за время эпидемии в Украине обнаружили 2 млн 229 тыс. 523 случая коронавируса. Из всех заболевших вылечились 2 млн 151 тыс. 463 человека. Летальных исходов было 52 тыс. 16 человек. В стране провели 10 млн 670 тыс. 72 ПЦР-теста.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 544;
- летальных случаев – 24;
- выздоровели – 755.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано:
- в Киеве – 91;
- Херсонской области – 39;
- Харьковской области – 32;
- Николаевской области – 32;
- Киевской области – 32.
Напомним, в Украине больше ни одна область не входит в красную, оранжевую или желтую зоны. Страна перешла на минимальные карантинные ограничения, которые ввело правительство.
Кроме того, "Сегодня" сделали тест, насколько хорошо Вы знаете, какие карантинные ограничения действуют этим летом.
Все подробности в спецтеме Встреча Зеленского и Байдена в Белом Доме: что известно