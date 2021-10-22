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Ситуация с COVID-19 ухудшается. За сутки заболели почти 24 тысячи украинцев

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
22 октября, 08:10
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В Украине с каждым днем все больше людей заражаются коронавирусом, вчера болезнь унесла жизни 614 человек
Ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается.
Ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине за прошлые сутки, 21 октября, зафиксировали 23 785 новых случаев коронавируса. Это на тысячу больше, чем сутками ранее.

Об этом сообщает Минздрав.

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Всего инфекцию подтвердили у 2 725 385 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерло 614 жителей Украины (всего – 63 003). Вылечить удалось 2 361 365 инфицированных (8530 – за последние сутки).

Коронавирус в Украине. Данные Минздрава

Что происходит в больницах?

В инфекционной больнице Хмельницкого из 200 коек для пациентов с коронавирусом свободны только 3. На данный момент медучреждение прекратило принимать COVID-больных.

Из-за напряженной ситуации с коронавирусом в Киеве выстроилась очередь из катафалков к крематорию. Все эти люди умерли от COVID-19.

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Минздрав показал жуткие фото из COVID-отделений больниц и как вывозят тела умерших.

В больницах Харькова нет свободных мест для COVID-больных с высокопотоковым кислородом. Все 719 точек заняты.

Усиление карантина с 21 октября

В Украине начали действовать новые правила перевозок. Они коснулись железнодорожного, авиационного и автобусного транспорта между областями.

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С 21 октября водители, экипаж и пассажиры должны иметь один из таких документов:

  • документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации; для желтых областей подойдет и одна доза;
  • международный, внутренний сертификат или иностранный сертификат о вакцинации однодозной вакциной или двумя дозами двудозной,
  • отрицательный результат ПЦР-теста или справка о выздоровлении от ковида, актуальность которых подтверждена с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности с использованием "Дії";
  • отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса, действующий 72 часа.

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