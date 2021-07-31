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Коронавирус в Украине. За сутки заразились почти 1000 человек

31 июля 2021 8:14

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

В Украине за все время обнаружили более 2 млн случаев коронавируса

Количество случаев коронавируса в Украине увеличивается. Фото: коллаж "Сегодня"

Количество случаев коронавируса в Украине увеличивается. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине в пятницу, 31 июля, зафиксировали 916 новых случаев коронавируса. Для сравнения, сутками ранее было 962 случаев.

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Об этом сообщили в Минздраве.

Всего в Украине за время эпидемии 2 252 785 человек заболели COVID-19.

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В Украине за сутки заболевших меньше, чем выздоровевших. За 30 июля вылечились 510 человека, тогда как заболели 486 (всего выздоровели – 2 186 863). Умерли от ковида 15 украинцев (с начала эпидемии – 52 945).

В тренде
Коронавирус в Украине. За сутки заразились почти 1000 человек
Количество случаев коронавируса в Украине увеличивается. Фото: коллаж "Сегодня"
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Напомним, ранее в Минздраве заявляли, что результаты тестирования на наличие антител к коронавирусу крайне ненадежны и не позволяют делать убедительные выводы, особенно по уровню иммунной защиты человека.

Кроме того, 21 июля в мире зафиксировали рекордное количество смертей среди пациентов с коронавирусом. За сутки скончались 19 748 человек.

Все подробности в спецтеме Коронавирус NEW: штамм Дельта

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