Коронавирус в Украине. За сутки заразились почти 8 тысяч человек

Число заболеваний снизилось в полтора раза, однако выздоровевших все равно меньше

В Украине за последние сутки, 24 апреля, подтвердили 7930 новых случаев коронавируса. Это на 4781 случай меньше, чем за предыдущие сутки.

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Об этом сообщает СНБО.

Всего болезнь подтвердили у 2 025 271 украинца.

За прошедшие сутки от коронавируса умер 231 человек. За все время эпидемии ковид унес жизни 42 323 украинцев, а вылечить удалось 1 572 528 инфицированных. Из них 6574 выздоровели за последние сутки.

За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1034), Харьковской (954), Донецкой (582), Одесской (481) и Киевской (441) областях.

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Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 330 случаев;

Винницкая область – 119 случаев;

Волынская область – 228 случаев;

Днепропетровская область – 1034 случая;

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Донецкая область – 582 случая;

Житомирская область – 277 случаев;

Закарпатская – 34 случая;

Запорожская область – 252 случая;

Ивано-Франковская область – 65 случаев;

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Киевская область – 441 случай;

Кировоградская область – 186 случаев;

Луганская область – 52 случая;

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Львовская область – 294 случая;

Николаевская область – 350 случаев;

Одесская область – 481 случай;

Полтавская область – 187 случаев;

Ровенская область – 255 случаев;

Сумская область – 409 случаев;

Тернопольская область – 220 случаев;

Харьковская область – 954 случая;

Херсонская область – 225 случаев;

Хмельницкая область – 341 случай;

Черкасская область – 247 случаев;

Черновицкая область – 115 случаев;

Черниговская область – 252 случая.

С 25 апреля Одесская область выходит из "красной" зоны эпидемической опасности распространения COVID-19. "Красная" зона карантина будет действовать в 10 регионах Украины, "желтая" – в 5.

Сайт "Сегодня" сообщал, что 23 апреля в Украине подтвердили 12 711 новых случаев коронавируса. Это было на 1566 случаев меньше, чем за предыдущие сутки.

Напомним, в Ровенской области местные власти приняли решение ввести дополнительные карантинные ограничения на период Пасхальных и майских праздников. Действовать ограничения будут с 24 по 26 апреля, а также 1-5 и 8-11 мая.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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