Коронавирус в Украине: за сутки зарегистрировали 12 524 новых случая

В Украине за последние сутки обнаружили 12 524 новых случая инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Всего инфекцию подтвердили у 525 176 людей. За минувшие сутки от COVID-19 умер 191 украинец (всего – 9508). Вылечить удалось 238 811 инфицированных (4962 – за последние сутки).

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1053), Запорожской (805), Одесской (758), Харьковской (749) и Киевской (698) областях.

Напомним, в Украине для предотвращения распространения коронавируса ввели карантин выходного дня. Список запретов.

Кроме того, представители бизнес-сообщества считают, что экономика Украины не выдержит жесткого локдауна, даже когда он будет действовать только в выходные.

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