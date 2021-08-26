Коронавирус в Украине. Количество заболевших резко выросло – новые данные

Количество новых пациентов ежедневно превышает количество выздоровевших – что говорят в Минздраве

В Украине распространяется коронавирус. Коллаж "Сегодня"

В Украине резко выросла заболеваемость COVID-19. За прошлые сутки, 25 августа, зафиксировали 1581 новый случай коронавируса, в то время как предыдущие несколько дней этот показатель был 600-700.

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Об этом сообщили в Минздраве.

Всего коронавирус подтвердили у 2 278 171 человека. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 45 украинцев (всего – 53 566). Вылечить удалось 2 203 429 инфицированных (1269 – за последние сутки).

Коронавирус в Украине. Источник: Минздрав

Как в Украине борются с новым штаммом

После того как в стране обнаружили первые случаи "Дельты", власти приняли новые меры.

Во Львове решили усилить карантинные ограничения. В городе будут тщательнее следить за соблюдением правил в заведениях питания, увеличат количество коек и количество вакцинаций до пяти тысяч в сутки;

Минздрав планирует обеспечить все области Украины ПЦР-системами, которые выявляют "Дельту", в ближайший месяц;

Также изменены правила пересечения границы.

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Ранее мы сообщали, что главный санитарный врач страны Игорь Кузин рассказал, когда в Украине ждать новую вспышку COVID-19.

Также напомним, штамм коронавируса "Дельта" активно распространяется по территории Украины.

О вспышке коронавируса в одесском детском лагере смотрите в сюжете: