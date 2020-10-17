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Украина побила два "рекорда" по COVID-19 – смертей и больных никогда не было так много

17 октября, 10:06

Мария Журенко Мария Журенко

COVID-19 унес жизни более сотни украинцев

В Украине растет количество смертей от коронавируса. За минувшие сутки от него умерли 109 украинцев. Это очередной "рекорд" суточной смертности с начала эпидемии.

По данным карты мониторинга СНБО, с начала эпидемии коронавирус унес жизни 5517 украинцев.

Также в Украине за последние сутки зафиксировали наибольший прирост количества заразившихся за сутки. Так, за 16 октября обнаружили 6410 новых больных коронавирусной инфекцией.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, за сутки в Украине госпитализировали 1089 человек с COVID-19. При этом выздоровели 2194 пациента.

Напомним, глава службы чрезвычайных ситуаций Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил, что заразившихся коронавирусом в 20 раз больше, чем говорит официальная статистика.

По словам главного санврача Виктора Ляшко, Украина получит вакцину от коронавируса для 20% населения бесплатно или по сниженной цене. Первыми ее получат люди из группы риска.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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