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Коронавирус в Украине. Заразились более 16 тысяч человек, почти 500 умерли

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
13 октября, 08:22
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В Украине с начала эпидемии коронавирусом заболели более 2,5 млн человек – 59 тысяч скончались от болезни
Количество зараженных за сутки коронавирусом увеличилось
Количество зараженных за сутки коронавирусом увеличилось / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине за последние сутки выявили 16 309 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это на 4313 человека больше, чем вчера.

Об этом сообщает Минздрав.

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Всего инфекцию подтвердили у 2 578 394 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 471 жителей Украины (всего – 59 523). Вылечить удалось 2 304 361 инфицированных (6 462 – за последние сутки).

Статистика МОЗ
Статистика МОЗ / Фото: Минздрав

Чем опасен штамм "Дельта"?

"Дельта" быстрее передается. Мутации в шипообразном белке вируса сделали его более проникающим в клетки человека.

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Например, в Великобритании среди непривитых "Дельта"-вариант уже доминирующий. В Public Health England оценили риски "Дельты" по сравнению с другими штаммами:

  • "Дельта" быстрее передается, чем "Альфа"- вариант (британский);

  • риск госпитализации выше;

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  • эффективность вакцины в подавлении симптомов после первой дозы снижена на 15-20%.

  • "Дельта"-вариант может быть на 30-100% более передаваемым, чем вариант "Альфа".

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