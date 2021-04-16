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Коронавирус. В Украине за сутки выявили более 17 тысяч новых случаев

16 апреля, 08:04

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Смертность от COVID-19 в стране остается на высоком уровне – за сутки инфекция унесла жизни 438 человек

В Украине за последние сутки выявили 17 479 новых случаев инфицирования коронавирусом. По сравнению со вчера, 15 апреля, это число возросло больше, чем на тысячу.

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Об этом сообщили на сайте СНБО.

Всего инфекцию подтвердили у 1 921 244 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 438 украинцев (всего – 39 096). Вылечить удалось 1 465 820 инфицированных (12 054 – за последние сутки).

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Напомним, в Украине реанимации переполнены в 113 городах. Места для больных COVID-19 заканчиваются. Уже у сотни больниц забиты реанимации, а добавлять койки больше нельзя – Украина достигла предела.

Украина все стремительнее приближается к полному локдауну – Минздрав снова расширил список регионов красной зоны. Какие регионы закрылись на жесткий карантин и что там запрещено – читайте в материале "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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регионы статистика Украина заражение коронавирус COVID-19
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