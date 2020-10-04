Коронавирус в ВСУ. Десятки заболевших за сутки

В украинской армии за последние сутки зарегистрировали 59 новых случаев заболевания на COVID-19.
Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.
Всего в украинской армии за время пандемии выздоровели от коронавируса 2 455 человек, летальных случаев – 10.
Сообщается, что сейчас на коронавирус болеет 731 военнослужащий. За последние сутки зарегистрировали 59 новых случаев заболевания.
Медицинские силы ВСУ утверждают, что на изоляции сейчас находятся 622 человека. А количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток – 171 человек.
Напомним, в Украине за последние сутки, 3 октября, обнаружили 4140 новых случаев инфицирования коронавирусом.
Так в Киеве за минувшие сутки выявили 407 новых случаев инфицирования COVID-19.
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