Коронавирус в ВСУ. Десятки заболевших за сутки

Более 600 военнослужащих находятся на изоляции

В украинской армии за последние сутки зарегистрировали 59 новых случаев заболевания на COVID-19.

Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.

Всего в украинской армии за время пандемии выздоровели от коронавируса 2 455 человек, летальных случаев – 10.

Сообщается, что сейчас на коронавирус болеет 731 военнослужащий. За последние сутки зарегистрировали 59 новых случаев заболевания.

Медицинские силы ВСУ утверждают, что на изоляции сейчас находятся 622 человека. А количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток – 171 человек.

Напомним, в Украине за последние сутки, 3 октября, обнаружили 4140 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Так в Киеве за минувшие сутки выявили 407 новых случаев инфицирования COVID-19.

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