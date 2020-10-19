Коронавирус в ВСУ: умер еще один военнослужащий

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки подтвердили 29 новых случаев коронавируса, количество летальных случаев достигло 14.

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Об этом сообщили в командовании Медицинских сил ВСУ.

По состоянию на утро 19 октября COVID-19 болеют 1060 человек. Всего за время пандемии выздоровели 3270 человек. На изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 453 человека.

Сообщается, что погиб один военнослужащий из Киевской области. 29 сентября его госпитализировали с двусторонней пневмонией. В тот же день пришел положительный результат ПЦР-теста.

Отмечается, что 18 октября его состояние здоровья ухудшилось, началась интенсивная терапия, которая не дала положительного результата.

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"Военнослужащий, по имеющейся информации, имел хронические сопутствующие заболевания", - добавили медики.

За прошедшие сутки госпитализировали шесть бойцов ВСУ. Остальные лечатся дома.

Как известно, в Украине за последние сутки выявили 4766 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Также напомним, что в Украине с полуночи 19 октября вступили в силу новые списки городов "красной", "оранжевой" и "желтой" зон карантина, утвержденные Кабмином.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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