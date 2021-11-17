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Коронавирус. За сутки в Украине заболели еще более 18 тысяч человек

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
17 ноября, 08:17
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Больше всего новых случаев обнаружили в Днепропетровской области и городе Киеве
В Украине продолжается борьба с пандемией коронавируса.
В Украине продолжается борьба с пандемией коронавируса. / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 16 ноября, в Украине зафиксировали 18 668 новых подтвержденных больных COVID-19. Среди них 1312 детей и 403 медработника.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 4 468 человек;
  • летальных исходов – 769,
  • выздоровели – 20 211 человек.

Количество зараженных в регионах в сутки:

  • г. Киев – 1609 случай;
  • Винницкая область – 733 случая;
  • Волынская область – 731 случаев;
  • Днепропетровская область – 1675 случаев;
  • Донецкая область – 1032 случаев;
  • Житомирская область – 456 случаев;
  • Закарпатская область – 344 случая;
  • Запорожская область – 1087 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 642 случая;
  • Киевская область – 1069 случаев;
  • Кировоградская область – 131 случаев;
  • Луганская область – 328 случаев;
  • Львовская область – 721 случаев;
  • Николаевская область – 950 случаев;
  • Одесская область – 1504 случаев;
  • Полтавская область – 1168 случаев;
  • Ровенская область – 738 случая;
  • Сумская область – 385 случаев;
  • Тернопольская область – 367 случаев;
  • Харьковская область – 639 случаев;
  • Херсонская область – 337 случаев;
  • Хмельницкая область – 803 случая;
  • Черкасская область – 721 случая;
  • Черновицкая область – 199 случаев;
  • Черниговская область – 299 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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