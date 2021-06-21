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Эпидемия отступает. Заболевших коронавирусом в Украине все меньше

21 июня 2021 8:21

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

/ Фото: Getty Images

За прошедшие сутки в Украине подтвердили 323 новых случаев COVID-19, что на 156 меньше, чем днем ранее.

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Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

При этом за вчерашний день 15 заболевших были детьми. Таким образом, совокупное количество инфицированных достигло 2 229 846.

Антилидерами по числу заболевших оказались Киев (95), Николаевская (26), Львовская (23), Днепропетровская (22) и Запорожская (22) области.

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Также 20 июня скончались 16 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Теперь число летальных случаев составляет 52 032.

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Кроме того, 677 человек выздоровели. За все время эпидемии болезнь победили 2 152 140 украинцев.

За сутки провели 14098 тестов на COVID-19, в том числе 8943 – методом ПЦР, 4008 – экспресс-тесты и 1147 – ИФА.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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