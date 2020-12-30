"Коронавирусный" год почти позади. Как изменились украинские больницы (видео)

В маленьких поселках до сих пор не хватает оборудования

В Украине коронавирус застал больницы буквально врасплох. Еще в начале эпидемии у медиков практически не было чем помочь пациентам, ведь многие аппараты ИВЛ были устаревшие.

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Корреспондент "Сегодня" Юлия Покидина выяснила, как изменилось оснащение медучреждений за этот "коронавирусный" год.

Медики говорят, что сейчас больницы оснащены значительно лучше, чем в начале года. Но не везде хватает оборудования, особенно в маленьких населенных пунктах.

Представители Фонда Рината Ахметова осуществили визиты в более полтысячи государственных больниц за год.

"Весь мир стал в очередь на покупку ИВЛ, на покупку тестов для диагностики COVID-19 и вот здесь Фонд чем поразил, что он самостоятельно находил возможности привезти из того же Китая, из Франции технику и тесты, когда даже отказывали государственным органам", – сказал председатель комитета по вопросам здоровья нации Верховной Рады Михаил Радуцкий.

Так, в Менской больнице Черниговской области, где лечат пациентов с коронавирусом, было всего два аппарата ИВЛ. И те очень старые, для лечения больных пневмонией их уже невозможно использовать. Поэтому Фонд Рината Ахметова предоставил медучреждению высококлассный аппарат ИВЛ.

Видео: Сегодня

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Ринат Ахметов объединил ресурсы благотворительного Фонда, футбольного клуба "Шахтер", ДТЭК, Метинвест и банка ПУМБ. Создали проект "Борьба с COVID-19 в Украине", который не имеет аналогов. Это самая масштабная системная частная инициатива, направленная на помощь государственным больницам.

"В феврале 20 года Ринат Ахметов принял решение о выделении беспрецедентной суммы – 300 млн гривен для борьбы с распространением коронавируса. И, конечно же, немедленно включились все бизнесы группы SCM, включая нашу компанию ДТЭК, для того, чтоб поддержать и профинансировать эту инициативу", – сказал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Всего за 2020 год Фонд передал больницам более 200 000 средств индивидуальной защиты врачам, 337 000 экспресс-тестов для медиков и пациентов, а также 204 современные аппараты ИВЛ.

"Это такая огромная консолидированная работа на территории всей страны. Мы помогаем именно там, где государство не может отреагировать быстро, а бизнесы, частный благотворительный фонд может", – отметила член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко.

И хотя никто не знает, сколько еще COVID-19 будет испытывать врачей и пациентов, страшных последствий уже удалось избежать. Каждый новый аппарат ИВЛ или кровать с кислородом склоняет чашу весов в сторону победы над пандемией.

Напомним, ранее Фонд Рината Ахметова в Киеве оборудовал больницу для борьбы с COVID-19.

Кроме того, мы писали, как лечат пациентов с COVID-19 в Черкасской области.

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