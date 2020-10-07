Коронавирусом можно заразиться, несмотря на дистанцию: ученые назвали места (видео)

Опаснее всего находиться там, где люди занимаются физической активностью и часто дышат

Коронавирус можно подхватить даже соблюдая безопасную дистанцию в полтора метра. К такому выводу пришли американские исследователи из Центра C-DC.

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Наибольшую угрозу представляют помещения, в которых люди занимаются активной деятельностью, а следовательно, интенсивно дышат. Это может быть спортзал или студия звукозаписи. Особенно опасно находиться в закрытых зданиях с плохой вентиляцией. В общем самый высокий риск подхватить COVID-19 на вечеринках, в ночных клубах и лифте. А вот самый низкий – в супермаркете и на заправке.

А тем временем ВОЗ сообщает о том, что Европу охватила апатия к коронавирусу. Утомляемость жителей от COVID-19 измеряли различными способами в 27 странах. В некоторых местах апатия охватила более 60% населения.

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