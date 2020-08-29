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Коронавирусом в Украине заразились 46 военных

29 августа, 13:14

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах

За сутки в Вооруженных силах Украины (ВСУ) зафиксировано 46 новых случаев заболевания COVID-19. Всего по состоянию на 29 августа в ВСУ болеют 602 человека. На лечении в учреждениях здравоохранения находится 11 человек.

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"Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение. Кроме того, на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 35 человек, состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания", – сообщило командование Медицинских сил ВСУ.

Всего за время пандемии в ВСУ выздоровели 1058 человек, летальных исходов – шесть.

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На изоляции находится 701 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток – 57 человек.

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"Анализ заболеваний среди военнослужащих и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе", – отмечают в командовании.

Напомним, в целом по Украине за последние сутки, 28 августа, COVID-19 диагностировали у 2481 человека. Это – самое большое число заболевших с начала эпидемии. Карантин в Украине продлили до 1 ноября.

При этом главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина может получить вакцину от коронавируса в начале 2021 года. В частности, ожидается около 8 миллионов доз, но правительство намерено закупить еще больше.

А о поддельных тестах на коронавирус узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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статистика ВСУ Украина коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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