Коронавирусом в Украине заразились еще 50 военных

В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки, 4 сентября, зафиксировали 50 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране COVID-19 болеют 618 военнослужащих.

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Как сообщает командование Медицинских сил ВСУ, за все время эпидемии выздоровели 1286 военных, зафиксировано шесть летальных исходов. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 570 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в течение ближайших трех суток, – 22 человека.

Что касается новых больных, то из них госпитализировать пришлось 18 человек. Они находятся на лечении в таких медучреждениях:

Национальный военно-медицинский клинический центр ГВКГ – 6;

Военно-медицинский клинический центр Восточного региона – 1;

Военно-медицинский клинический центр Центрального региона – 1;

Белоцерковский военный госпиталь – 3;

Черниговский военный госпиталь – 2;

Полтавский военный госпиталь – 1;

изолятор воинской части Харьковской области – 4.

"Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение", – добавили в командовании.

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Лечиться домой отправили 29 заболевших военных, у которых наблюдается легкое течение заболевания:

Киевская область – 15;

Львовская область – 7;

Хмельницкая область – 4;

Ровенская область – 2;

Одесская область – 1;

Черновицкая область – 1;

Винницкая область – 1;

Тернопольская область – 1.

Напомним, по состоянию на утро 5 сентября в Украине лабораторно подтвердили 2836 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране заболели 133 787 человек. Летальных исходов за последние сутки – 50.

Также мы писали, что в августе Кабмин решил усилить ограничения и запретил работу клубов и дискотек во всех карантинных зонах. При этом в ВОЗ ожидают, что Украина получит вакцину от коронавируса уже в следующем году:

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