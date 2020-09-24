Українська
$ 28,19
32,96
  1. Последние новости Украины

Короновирус в Украине убил уже второго ребенка – Степанов

24 сентября, 10:31

Денис Беспалов Денис Беспалов

Количество новых случаев заражения продолжает расти

В Украине от COVID-19 умер уже второй ребенок. Об этом на ежедневном брифинге о ситуации с коронавирусом в стране сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"За прошедшие сутки заболели 3 372 человека, из них 242 ребенка, а также 172 медработника. Были госпитализированы 685 человек. За последние сутки в Украине зафиксированы 52 летальных случая, среди которых один ребенок. Это – второй смертельный случай ребенка за все время пандемии", – сказал он.

Реклама

Читайте также: Минздрав уточнил, кого обязательно нужно госпитализировать при COVID: инфографика

Согласно последним данным, в Украине подтверждено 188 106 случаев заражения коронавирусом. Умерли 3 757 человек, выздоровели 83 458 человек.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский объяснил, что увеличение заболеваемости COVID-19 в стране спровоцировано главным образом массовыми мероприятиями.

В то же время президент отметил, что благодаря карантину реально удалось не допустить большого удара пандемии, как это было, например, в Италии или Испании. Сейчас в стране действует адаптивный карантин, который позволяет гибко реагировать на вызовы в том или ином месте.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Украина коронавирус Максим Степанов

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Такого ужаса не видел еще никто": как Россия с моря заблокировала Крым (карта)Украина
На пляже в Затоке выловили электрического ската (видео)
На пляже в Затоке выловили электрического ската (видео)Одесса
Жестокое убийство в Одессе: в аптеке нашли труп девушки-фармацевта (фото, видео)
Жестокое убийство в Одессе: в аптеке нашли труп девушки-фармацевта (фото, видео)Одесса
В Украину идут заморозки: где и когда сильно похолодает
В Украину идут заморозки: где и когда сильно похолодаетУкраина
Макрон заявил о сдвигах на переговорах
Макрон заявил о сдвигах на переговорах "Нормандской четверки" по ДонбассуПолитика
Медики показали, что происходит с легкими из-за коронавируса: фото
Медики показали, что происходит с легкими из-за коронавируса: фотоУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять