Короновирус в Украине убил уже второго ребенка – Степанов

В Украине от COVID-19 умер уже второй ребенок. Об этом на ежедневном брифинге о ситуации с коронавирусом в стране сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
"За прошедшие сутки заболели 3 372 человека, из них 242 ребенка, а также 172 медработника. Были госпитализированы 685 человек. За последние сутки в Украине зафиксированы 52 летальных случая, среди которых один ребенок. Это – второй смертельный случай ребенка за все время пандемии", – сказал он.
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Согласно последним данным, в Украине подтверждено 188 106 случаев заражения коронавирусом. Умерли 3 757 человек, выздоровели 83 458 человек.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский объяснил, что увеличение заболеваемости COVID-19 в стране спровоцировано главным образом массовыми мероприятиями.
В то же время президент отметил, что благодаря карантину реально удалось не допустить большого удара пандемии, как это было, например, в Италии или Испании. Сейчас в стране действует адаптивный карантин, который позволяет гибко реагировать на вызовы в том или ином месте.
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