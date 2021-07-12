Коротко и по делу. Что нужно знать о визите Зеленского в Германию (фото)

Президент Украины провел важные встречи в Берлине. Фото: коллаж "Сегодня"

В воскресенье, 11 июля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию с двухдневным рабочим визитом. Украинский лидер встретился с главой Христианско-демократического союза Армином Лашетом, а сегодня, 12 июля, провел переговоры с федеральным президентом Франк-Вальтером Штайнмайером и канцлером Германии Ангелой Меркель.

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Сайт "Сегодня" рассказывает, как прошли встречи и о чем говорили политики.

Первую встречу Зеленский провел с преемником Меркель

Первую встречу Владимир Зеленский провел с премьер-министром федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия, главой Христианско-демократического союза Армином Лашетом, который, согласно прогнозам политологов, станет новым канцлером Германии после ухода с этого поста Ангелы Меркель. Во время встречи Лашет отметил, что Зеленский был первым иностранным лидером, который поздравил его с избранием новым председателем ХДС.

В свою очередь Зеленский подчеркнул, что главное для него – дружеские отношения между Украиной и Германией и выразил надежду, что правительство ФРГ продолжит поддерживать нашу страну.

"Для Украины важно, чтобы следующее федеральное правительство продолжило политику поддержки Украины в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности, способствовало единству ЕС в отношении европейской интеграции и членства Украины в НАТО", – отметил Зеленский.

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Украинский лидер также сообщил о ситуации в регионе и концентрации российских войск вдоль украинской границы. В связи с этим была отмечена важность активизации переговорного процесса для достижения мира на Донбассе в рамках "нормандского формата" и минского процесса.

Отдельное внимание собеседники уделили вопросу "Северного потока – 2". Президент Украины подчеркнул, что ввод в эксплуатацию газопровода несет прямую угрозу энергетической безопасности стран ЕС.

Первую встречу в Берлине Зеленский провел с Армином Лашетом / Фото: Офис Президента Украины

С президентом ФРГ обсудили вступление Украины в ЕС и НАТО

Утром 12 июля Владимир Зеленский встретился в Берлине с президентом ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером. Лидеры стран обсудили реформы в Украине, в частности в сферах судопроизводства и борьбы с коррупцией, а также ситуацию в связи с пандемии коронавируса и вакцинацией от COVID-19.

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Собеседники уделили внимание ситуации на востоке Украины. Владимир Зеленский отметил, что наша страна делает все возможное для мирного урегулирования на Донбассе.

Также президенты говорили о стремлении Украины стать членом Европейского Союза и НАТО и о путях реализации этой цели.

Отдельно глава государства рассказал федеральному президенту Германии об антиолигархическом законопроекте. Было отмечено, что реализация положений этого акта вместе с другими законодательными новациями обеспечит разделение большого бизнеса и политики в Украине.

В свою очередь Франк-Вальтер Штайнмайер подчеркнул, что этот закон должен обеспечить больше прозрачности и улучшить бизнес-климат в Украине, поэтому немецкие предприниматели будут в большей степени заинтересованы инвестировать в Украину.

Реклама Зеленский со Штайнмайером обсудили реформы в Украине / Фото: Офис Президента Украины

Транзит газа может остаться в Украине до 2024 года

Вечером Зеленский встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель. Лидеры провели совместную пресс-конференцию, на которой сообщили, что Германия выделит Украине полтора миллиона доз вакцины от коронавируса.

Также политики отметили, что они обсудили проблему мирного урегулирования конфликта на Донбассе. Меркель подчеркнула, что в данном вопросе "не хватает прогресса" и в украинское законодательство необходимо имплементировать "формулу Штайнмайера". При этом канцлер заверила, что Германия рассматривает Украину как дружественного партнера и даже с новым правительством будет поддерживать суверенитет и территориальную целостность нашей страны.

Кроме того, Меркель заявила, что будет настаивать на том, чтобы в Украине остался транзит газа до 2024 года, несмотря на запуск прямого газопровода из России в Европу "Северный поток – 2".

Владимир Зеленский отметил, что об итогах его встречи с Меркель еще рано говорить, так как вопросы, которые волнуют Украину, еще будут обсуждаться на будущей встрече в "нормандском формате" с Францией и Россией, а также во время встречи Меркель с Байденом. "Я также буду поднимать эти вопросы и вопросы участия Америки в переговорном процессе на встрече с президентом США", – сказал он.

Зеленский также добавил, что пока эти вопросы обсуждаются, в Украине продолжают гибнуть люди. "Мы вместе должны давить на Россию, чтобы закончить войну", – сказал он

Также президент подчеркнул, что из-за "Северного потока – 2", Украина может остаться без газа, в том числе и ее неподконтрольные территории. "Мы только начали дискутировать, но у нас мало времени, нам нужна конкретика", – подытожил глава государства.

Брифинг Владимира Зеленского и Ангелы Меркель / Фото: Сегодня

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