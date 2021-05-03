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Коротко и по делу. Историческое примирение и вступление в ЕС – первый день Зеленского в Польше

3 мая, 21:50

Виталий Семченко Виталий Семченко

По словам, польского лидера, его страна продолжает поддерживать вступление Украины в Евросоюз

Президент Владимир Зеленский провел переговоры со своими польским коллегой Анджеем Дудой. Политики подписали ряд документов, а также обсудили "Крымскую платформу" и перспективы вступления Украины в НАТО. Журналисты "Сегодня" собрали главные тезисы.

  • Польша поддержала вступление Украины в Евросоюз

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Президенты подписали совместную декларацию в отношении европейской перспективы для Украины. По словам, польского лидера, его страна продолжает поддерживать нашу страну в этом вопросе.

  • На саммите НАТО обсудят вступление Украины

По словам Дуды, на будущем саммите Североатлантического альянса, который пройдет 14 июня в Брюсселе, будет поднят вопрос вступления Украины в НАТО. Также Польша планирует сформулировать советы насчет того пути, по которому Украина должна идти в направлении членства и ПДЧ.

По словам политика, вопросы, связанные с Украиной и российским присутствием у украинской границы, станут важными на предстоящем саммите "Бухарестской девятки".

/ Фото: Офис Президента Украины

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  • Дуда приедет в Украину

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Анджей Дуда принял приглашение украинского лидера в августе посетить Украину для участия в саммите "Крымская платформа" и мероприятиях по случаю 30-й годовщины Независимости.

  • Зеленский и еще четыре президента подписали важную декларацию

Глава государства Владимир Зеленский присоединился к совместной декларации по случаю 230-й годовщине принятия польской Конституции. Документ подписали также президенты Польши, Эстонии, Литвы и Латвии.

Политики поддерживают устремления всех наций региона, с которыми наши народы объединяет общая историческая судьба и которые сегодня стремятся пользоваться благами свободы и демократии, отважно требуя уважения к своим правам.

  • Историческое перемирие

Зеленский отметил, что исторические вопросы, которые существуют между нашими странами, вскоре будут решены, поскольку этого хотят обе стороны.

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