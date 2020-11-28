Корректировать карантин Рада собирается после отчета Минздрава

Министр здравоохранения Максим Степанов на следующей неделе выступит в Верховной Раде с докладом об эффективности карантина выходного дня.

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Об этом после совещания глав фракций и правительства заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"На следующей неделе будем слушать доклад, сработало ли это и насколько, то есть будем делать некий ретроспективный анализ этой инициативы. Если не сработало, будем корректировать", – сказал Арахамия, передает "Интерфакс-Украина".

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Как сказал министр здравоохранения Максим Степанов накануне, на следующей неделе полный локдаун в Украине вводить не будут. А главный санврач Виктор Ляшко утверждает, что локдаун может и не понадобиться.

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