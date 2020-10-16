Коррупционеров в Украине будут выводить на чистую воду с помощью Госгеокадастра

Более 5 млн га земли сельхозназначения выведены в частную собственность через механизмы т.н. бесплатной приватизации

В Украине хотят выводить на "чистую воду" всех нечистых на руку чиновников с помощью Госгеокадастра, который будет представлен в следующем, 2021 году.

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Об этом в эфире Свободы слова Савика Шустера заявил председатель Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роман Лещенко.

"Более 5 млн гектаров земли сельскохозяйственного назначения, государственной формы собственности в Украине выведены в частную собственность через механизмы так называемой бесплатной приватизации. Были нейтрализованы общины, и сказали чиновникам: Работайте, приватизируйте. И фактически в 2001-2002 году у нас образовались чиновничьи кланы, работая, используя все админресурсы, формировали огромные латифундии", – сказал Лещенко.

По его словам, уже сформированы документы, и по мере того, как люди защищали эту систему, будут обнародованы эти факты. В рамках уголовных производств эти позиции будут отстаивать.

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"У нас есть кадастровый номер, владелец и дата приобретения собственности. И пусть объясняют, как на Полтавщине они оформили Нефтегазовые месторождения по два гектара земли сельскохозяйственного назначения", – добавил Лещенко.

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