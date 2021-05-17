Коррупция вместо социалки. Что больше всего вредит полноценному развитию экономики?

В Украине многие работодатели не платят налоги за своих сотрудников

Коррупция в Украине возникает там, где люди не понимают, как им себя защитить.

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Об этом в эфире телеканала "Украина24" заявила директор по связям с общественностью и коммуникациям SCM Наталья Емченко.

"Львиная доля потерь – контрабанда, контрафактная продукция, очень большие потери связаны с неэффективным правлением, зарплатой в конвертах, когда работодатель не платит налоги за своих сотрудников. Это приводит к тому, что денег на социалку категорически не хватает", – говорит директор по связям с общественностью и коммуникациям SCM.

По ее словам, в Украине огромное количество предпринимателей, компании стремятся работать "в белую".

"Но это сложно. Сегодня люди зависят от того, каким образом наполняется национальный бюджет и местные бюджеты. Качество жизни людей не улучшить по-другому", – сказала Наталья Емченко.

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