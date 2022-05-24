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Кошка Шафа вернулась домой. Ее хозяйка стыдит лжевладельцев

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Игорь Серов Игорь Серов Ведущий редактор Сегодня
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24 мая, 06:15
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Легендарную кошку из Бородянки наконец-то вернули настоящим хозяевам. Желающих взять ее себе оказалось на удивление много
Кошка Шафа, точнее, Глория, уже дома
Кошка Шафа, точнее, Глория, уже дома / Фото: Коллаж: Сегодня

Ставшая известной 12-летняя кошка Шафа (ее настоящее имя – Глори) из разрушенного дома в Бородянке спустя почти месяц после своего спасения и лечения вернулась к своим хозяевам. Об этом "Сегодня" рассказала владелица этого животного Анастасия Лунева.

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Первый снимок кошки Шафы в родном доме
Первый снимок кошки Шафы в родном доме / Фото: "Сегодня"

Привыкает к дому, шума уже не боится

Напомним, в начале мая спасатели и волонтеры спасли кошку из разрушенной россиянами многоэтажки. Была организована спецоперация – в Бородянку пригнали спецтехнику, с помощью которой удалось подняться и доставить животное на землю.

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"Неделю назад мы приехали в ветклинику проведать ее. Глори была еще слабенькой, находилась на кислородной поддержке. Мы были на связи с врачами, состояние кошки с каждым днем улучшалось и в итоге стало стабильным – она стала самостоятельно дышать, после чего нам разрешили ее забрать", – рассказала нам Анастасия.

По ее словам, в первые дни кошка выглядела перепуганной, но отвечала взаимностью на ласки, к которым привыкла с детства.

"Привыкает к новому дому. Раньше боялась громких звуков, сейчас же ведет себя активно и не боится шума. Аппетит у нее прекрасный", – уточняет Анастасия.

Хозяйке пришлось доказывать права на кошку

Изначально, после обнаружения и спасения кошки в разрушенном доме Бородянки, на нее стали претендовать 12 человек, затем это число увеличилось до 15. Каждому, кто называл себя "хозяином" кошки, настоящая владелица пожелала найти своего животного и добавила, что пусть обман останется на совести каждого, кто хотел забрать себе Глори.

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История с этим животным слегка похожа на детективную. Как выяснилось, волонтеры назвали ее Шафой, но на самом деле кошку зовут Глори. Настоящая хозяйка предоставила общественности фото кошки из мирной жизни. Именно оно и решило спорный вопрос. Вот это фото.

Настоящее имя кошки Шафы – Глория. Фото стало доказательством того, кто является настоящим хозяином мурлыки.
Настоящее имя кошки Шафы – Глория. Фото стало доказательством того, кто является настоящим хозяином мурлыки.

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