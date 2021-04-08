Космическое государство. "Отец" первого полета на Луну жил под чужим именем

К 60-летию первого полета человека в космическое пространство сайт "Сегодня" завершает собственную многоступенчатую "ракету" – серию публикаций, посвященную тем пионерам космонавтики, которые имеют украинские корни. Напомним, что героями первых серий нашего космически-публицистического сериала стали:

Памятная доска Шаргею в Харькове. Фото: Вики

Реклама

Наш сегодняшний герой Александр Шаргей — еще одна трагическая фигура советской истории, чьи работы, как и разработки Георгия Лангемака, были оценены много позже смерти автора. В тридцатых годах, еще до разгрома Реактивного НИИ (НИИ №3), ученый получил предложение Сергея Королева о сотрудничестве, но был вынужден ответить отказом – он жил под чужой фамилией и по фальшивым документам. Но пройдет полвека, и его расчеты оптимальной траектории полета к Луне будут использованы Национальным космическим агентством США NASA в лунной программе Appolo.

Под чужим именем

Александр Игнатьевич Шаргей родился в 1897 году в Полтаве. В его жилах текла еврейская кровь по отцу и шведская – по матери. Прадед Шаргея, Антон Андреевич Шлиппенбах, был участником Отечественной войны 1812 года, пишет В. К. Малиновский в работе "Некоторые штрихи к биографии А.И. Шаргея (Ю. В. Кондратюка)".



Он рано потерял родителей, после мобилизации на Первую мировую войну воевал в звании прапорщика, а затем дважды дезертировал – сперва с Кавказского фронта, а затем из рядов Белой армии. После неудачного побега за границу в 1921 году получил фальшивые документы на имя уроженца Луцка Юрия Васильевича Кондратюка и уехал как можно дальше от родных мест, где его могли узнать — сперва на Кубань и Северный Кавказ, а затем в Сибирь. Чужую фамилию Шаргей будет носить до самого конца.

Джон Корнелиус Хуболт и правда отдаленно напоминал Шаргея внешне. Фото: Вики

Одна из многочисленных легенд, окружающих биографию ученого, утверждает, что Шаргей взял фамилию убитого им человека. Согласно другой легенде, Шаргей попал во время Второй мировой в плен, работал вместе с создателем "оружия возмездия", ракет ФАУ, Вернером фон Брауном на легендарном ракетном полигоне Пенемюнде, а после войны "всплыл" за океаном под личиной Джона Корнелиуса Хуболта, одного из руководителей программы Appolo. Конечно же, это не так. Умерший в 2014 году в 95-летнем возрасте Хуболт не скрывал, что использовал в своей работе книги Шаргея и пионера немецкого ракетостроения Германа Юлиуса Оберта.

В самой красивой байке из тех, которые окружают биографию Шаргея, утверждается, что первый вариант книги "Тем, кто будет читать, чтобы строить", в которой молодой ученый описал четырехступенчатую ракету с камерами сгорания двигателя, в которой форсунки расположены в шахматном порядке, и т.д., создавался в Киеве летом 1919 года, когда власть в городе переходила из рук в руки. Якобы известен даже адрес – ул. Гоголевская, 15, где Шаргей скрывался у товарища по гимназии Николая Скрыньки.

"Только в шестидесятых я узнал, что Шаргей был крупным ученым"

Возможно, в этом доме Шаргей написал свою первую книгу о космических полетах. Фото: my-realty.kiev.ua

Реклама

В действительности биография Шаргея была намного прозаичнее и короче. Ученый жил в безвестности, под ежечасным гнетом страха перед разоблачением, отчего Шаргею пришлось отказаться от дела, которое могло бы стать главным поприщем его жизни – строительства ракет. В 1930 году он был осужден на три года лагерей за "вредительство", где работал в "шарашке", как называли конструкторские бюро и научные лаборатории, где под надзором НКВД трудились осужденные ученые.

После возвращения из лагерей Шаргею, казалось бы, улыбнулась удача: он возглавил проект строительства большой ветроэлектростанции в Крыму, который к 1938 году был свернут по указанию "свыше". Неудивительно, что потомкам хотелось "расцветить" биографию ученого, полную личных потерь и профессиональных неудач.

6 июля 1941 года Шаргей записался в народное ополчение, и уже на следующий день отправился связистом на фронт. Официально ученый считается пропавшим без вести, но более поздние свидетельства указывают на то, что Шаргей погиб в феврале 1942-го.

"Я укорял себя в том, что зная о Кондратюке, как о талантливом теоретике космонавтики, ничего не предпринял для отозвания его с фронта, — писал действительный член Академии космонавтики К. Э. Циолковского Борис Романенко в книге "Юрий Васильевич Кондратюк". — В начале 1944 г. я был демобилизован из армии и занялся поисково-исследовательской работой, касающейся Кондратюка... Позднее мне удалось встретиться с полковником в отставке Дергуновым Сергеем Кирилловичем, который 10 сентября 1990 г. в своем рапорте в военкомат Киевского района г. Москвы сообщил о том, что он проходил в действующей армии службу... вместе с Ю. В. Кондратюком. В медсанбате С. К. Дергунов узнал о том, что в феврале 1942 г. Кондратюк погиб в бою. Как пишет в своем рапорте Дергунов, он только в 60-е годы узнал, что Кондратюк был крупным ученым в области космонавтики".



В своих работах Шаргей предлагал использовать такие инновационные решения в области ракетостроения:

сопротивление атмосферы для торможения ракеты при спуске с целью экономии топлива;

гравитационное поле встречных небесных тел для дополнительного разгона или торможения космического аппарата при полете в Солнечной системе ("пертурбационный маневр");

солнечную энергию для питания бортовых систем космических аппаратов;

при полетах к другим планетам выводить корабль на орбиту искусственного спутника, а для посадки на них человека и возвращения на корабль применить небольшой взлетно-посадочный модуль (собственно, это предложение и было реализовано агентством NASA).

Реклама

Именно за океаном первыми по достоинству оценили вклад украинского ученого в космонавтику. Имя Шаргея-Кондратюка внесено в зал славы музея NASA в Аламагордо (Нью-Мехико, США), в его честь назван кратер на обратной стороне Луны.

Напомним, что 6 апреля NASA провело успешное испытание по приводнению капсулы корабля Orion, предназначенного для полетов на Луну в рамках миссии Artemis.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама