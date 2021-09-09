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Костел Святого Николая передадут Римско-католической общине – СМИ

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор раздела Деньги
9 сентября, 21:30
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Денис Шмыгаль подписал такое распоряжение 7 сентября, сообщили несколько осведомленных с ситуацией источников
Денис Шмыгаль подписал распоряжение о передачи костела святого Николая Римско-католической общине. Коллаж: "Сегодня"
Денис Шмыгаль подписал распоряжение о передачи костела святого Николая Римско-католической общине. Коллаж: "Сегодня"

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подписал распоряжение о подготовке передачи костела Святого Николая Римско-католической общине.

Об этом сообщили несколько осведомленных с ситуацией источников LB.ua.

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Они утверждают, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подписал распоряжение о подготовке передачи костела святого Николая Римско-католической общине 7 сентября.

После пожара члены Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций выступили за бесплатное возвращение костела святого Николая в Киеве в собственность Римско-католической общины в Украине.

Очаг возгорания находился между первым и вторым этажами, пламя быстро распространилось на кровлю здания
Очаг возгорания находился между первым и вторым этажами, пламя быстро распространилось на кровлю здания / Фото: ГСЧС

Что известно о пожаре

  • Вечером 3 сентября в Киеве вспыхнул пожар в костеле Святого Николая. Загорелась вторая (задняя) часть здания. Мэр столицы Виталий Кличко рассказал, что хотя очаг возгорания находился между первым и вторым этажами, пламя быстро распространилось на кровлю здания. Его удалось потушить в 22:41.
  • От огня пострадала внутренняя отделка костела Святого Николая, а также орган.
  • Храм был построен в 1899-1909 годах в неоготическом стиле киевским архитектором Владиславом Городецким. Костел святого Николая поделили между собой Национальный дом органной и камерной музыки Украины, как помещение для концертов, и приход Святого Николая Римско-католической церкви в Украине, проводит в ней богослужения для религиозной общины.
  • Киевская власть отказывалась передать помещение Римско-католической церкви полностью к решению вопроса о новом местоположения Органного зала. Помещение костела (по состоянию на конец 2009 года) – находится в аварийном состоянии.
  • Министерство культуры спланировали до конца 2023 реализовать проект строительства в Киеве Дома музыки и переместить в него Национальный дом органной и камерной музыки Украины.

Во сколько обойдется ремонт сгоревшего костела

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На восстановление поврежденного в результате пожара костела Святого Николая в Киеве необходимо минимум 75 миллионов гривен.

"Сейчас ждем заключения ГСЧС. Это основание для заказа экспертной оценки масштаба материального ущерба. Параллельно Нацполицией ведется следствие о причинах возгорания", — об этом сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

На восстановление поврежденного в результате пожара костела Святого Николая в Киеве необходимо минимум 75 миллионов гривен
На восстановление поврежденного в результате пожара костела Святого Николая в Киеве необходимо минимум 75 миллионов гривен / Фото: ГСЧС

Ткаченко рассказал, что по предварительной оценке специалистов, на восстановление памятника понадобится от 75 млн грн. Средства, которые перечисляют предприниматели, физические и юридические лица, пойдут на ликвидацию последствий пожара внутри костела. Остаток от собранных средств, выделит государство.

"Сумма сборов, к счастью, меняется каждый час. По состоянию на сейчас на счет зашли 5 млн 840 тыс. гривен. И еще около 20 млн гривен пожертвовали бизнесмены. Что показывает неравнодушие бизнеса и украинцев к нашему культурному наследию. А также и то, что в кризисных ситуациях мы объединяемся", — добавил Ткаченко.

Три этапа реконструкции

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Во время первого этапа будут проводиться срочные противоаварийные мероприятия, и именно на них собираются средства.

Единственный действующий орган в Европе из-за пожара вероятно утрачен навсегда
Единственный действующий орган в Европе из-за пожара вероятно утрачен навсегда / Фото: ГСЧС

Второй этап касается закупки органа.

"Общаемся с производителем относительно разработки максимально релевантной замены органа. Для того чтобы не было недоразумений, отмечу, что его восстановление будет не из финансирования, на которое сейчас собираются благотворительные взносы. Кроме того, его расположение должно быть отдельно согласовано с религиозной общиной РКЦ", – сообщил министр.

Третий этап – реставрационные работы фасада костела.

Ранее мы сообщали, что Monobank выделит 1 млн гривен на восстановление костела cвятого Николая.

Как рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский, пожар начался во время репетиции на всемирно известном органе: из него пошел дым, а потом его охватило пламя.

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